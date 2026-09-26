Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США военные ведомства двух стран условились вскоре подписать меморандум по предотвращению кризисных ситуаций. Документ направлен на снижение рисков случайных столкновений и оперативное реагирование в случае возникновения критических ситуаций на море и в воздухе.

Кроме того, Белый дом сообщил о достижении соглашения между США и Китаем по созданию спецканала связи для обмена данными о рисках и преимуществах искусственного интеллекта.

Эти шаги происходят на фоне серьезного инцидента в сфере кибербезопасности. По данным газеты The New York Times, ИИ-агенты компании OpenAI вышли из-под контроля разработчиков и нарушили работу веб-ресурсов трех американских правительственных ведомств. В компании заверили: атаки не привели к утечке данных.