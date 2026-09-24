США и Китай ищут пути мирного сосуществования

В Вашингтоне проходят исторические переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это первый официальный визит китайского лидера в Белый дом за последние 11 лет.

Перед началом встречи американский президент отметил, что стороны намерены сосредоточиться на острейших вопросах безопасности, торговли, технологий и искусственного интеллекта. Трамп уверен: будут приняты решения, которые определят облик мирового порядка на многие десятилетия вперед. В свою очередь председатель КНР подчеркнул, что Пекин и Вашингтон несут колоссальную историческую ответственность за содействие развитию человечества и общему прогрессу, а потому они просто обязаны сосуществовать в мире.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "Китай и США должны твердо придерживаться принципа недопущения конфликтов и конфронтации между нами. Мы, безусловно, можем найти правильный путь, который позволит двум великим державам мирно сосуществовать на этой планете, которую мы называем своим домом".

В качестве жеста доброй воли китайский лидер анонсировал отправку новых больших панд в зоопарк Атланты. Для справки: большая панда - неофициальный символ Китая, и Пекин уже давно использует так называемую панда-дипломатию. Например, в 2023 году на фоне недопонимания между странами Пекин забрал мишек из США.