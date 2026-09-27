США и Китай создадут канал связи для ИИ-инцидентов

США и Китай договорились создать специальный канал связи для реагирования на инциденты, связанные с искусственным интеллектом, сообщил Белый дом.

Стороны также запускают американо-китайский диалог по вопросам "суперинтеллекта" для обсуждения рисков и преимуществ технологии. Следующий обмен мнениями должен состояться не позднее ноября.

Термин "суперинтеллект" ранее предложил использовать Трамп: по его мнению, слово "искусственный" создает ошибочное впечатление, будто речь идет о чем-то ненастоящем. Отметим, вопросы об урегулировании контроля над нейросетями стали одной из центральных тем на переговорах Трампа и Си Цзиньпина в ходе визита лидера Китая в США.

По словам председателя КНР, Пекин и Вашингтон должны следить, чтобы развитие ИИ оставалось под контролем человека и приносило пользу людям.