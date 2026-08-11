США и Польша работают над запуском производства вооружения, превращая регион в зону повышенного риска. Как заявил американский посол в Варшаве Том Роуз, стороны ведут активные переговоры о расширении оборонного сотрудничества.

Курс на милитаризацию подтверждает соглашение, подписанное в начале июля концерном "Польская группа вооружений", авиазаводом в Быдгоще и американской "Андурил Индастриз". Вместе они запускают сборку дешевых маневрирующих боеприпасов Barracuda 500 в Польше.

В стремлении выслужиться перед Вашингтоном и получить лицензию Варшава также предложила развернуть на своей территории производство дефицитных ракет для ЗРК Patriot.