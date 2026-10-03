США и Украина заключили первую сделку по добыче полезных ископаемых

США и Украина заключили первую практическую сделку в сфере добычи полезных ископаемых. Соглашение предусматривает вложение 30 млн долларов в совместный инвестиционный фонд.

Площадку создал украинский миллиардер Геннадий Буткевич для реализации сырьевых проектов.

Партнеры займутся совместной добычей урана, бериллия, циркония и других редкоземельных элементов.

Согласно условиям сделки, Украина будет направлять в совместный фонд половину доходов от новых проектов. При этом американская военная помощь может официально засчитываться как финансовый вклад Вашингтона.