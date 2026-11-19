США и Венесуэла подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом в Каракасе объявил глава Пентагона Пит Хегсет по итогам встречи с уполномоченным президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Документ предусматривает проведение совместных военных учений, обмен разведданными и поставки вооружений. По словам Хегсета, возобновление оборонного партнерства не будет носить "косметический" характер: сотрудничество будет весьма конкретным, что поможет Каракасу вернуть контроль над территориями, которые долгое время удерживали вооруженные группировки.

Кроме того, Пентагон готов помочь Венесуэле провести полную модернизацию армии. По мнению министра обороны США, это позволит устранить общие угрозы безопасности обеих стран.