США хотят ввести пошлины в 7,5 % на китайские товары

Президент США Дональд Трамп готовит новую сделку с Пекином. Вашингтон введет пошлины в размере 7,5 % на китайские товары, сообщает Bloomberg. В результате общий уровень пошлин в отношении Китая составит около 20 %.

Ранее Пекин заявлял, что такой уровень соответствует условиям торгового перемирия с Вашингтоном. Действие текущих соглашений истекает 10 ноября, но стороны уже обсуждают продление.

Решение о введении пошлин готовится в преддверии встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина. Она планируется 24 сентября в Белом доме. Как отмечает Bloomberg, Соединенные Штаты собираются обвинить Китай в "избыточных производственных мощностях".