США могут остаться без витаминов, медицинских очков и колясок из-за пошлин против Китая

Жители США могут остаться без импортных витаминов и различных медицинских приспособлений, например медицинских очков, а также колясок и тростей для людей с инвалидностью, из-за заградительных пошлин на товары из Китая, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.



Однако уже 9 апреля он объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.