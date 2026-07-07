США могут продолжить сокращение военного присутствия в Европе

Президент США Дональд Трамп не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе. В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита НАТО американский лидер отметил, что полностью разочарован в Североатлантическом альянсе.

По его мнению, блок обошелся с США "не очень хорошо", ведь Вашингтон вкладывал триллионы долларов в НАТО, а в итоге получил отказ в помощи в операции на Ближнем Востоке.

На фоне прошлых обид глава Белого дома отметил, что США не намерены больше тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе.