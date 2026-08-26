США могут уступить Китаю лидерство в технологической гонке в области ИИ

США рискуют уступить Китаю лидерство в глобальной технологической гонке. Заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл заявил, что отставание в сфере искусственного интеллекта разрушит американское военное и экономическое превосходство в XXI веке.

По его словам, исход этой конкуренции определит, чья модель развития получит мировое преимущество.

Чтобы удержать лидерство, американцы идут на отчаянные шаги. США выдвигают ультиматумы для трех десятков стран - те должны сделать выбор между Вашингтоном и Пекином в партнерстве в области ИИ.