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США могут уступить Китаю лидерство в технологической гонке в области ИИ

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США рискуют уступить Китаю лидерство в глобальной технологической гонке. Заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл заявил, что отставание в сфере искусственного интеллекта разрушит американское военное и экономическое превосходство в XXI веке.

По его словам, исход этой конкуренции определит, чья модель развития получит мировое преимущество.

Чтобы удержать лидерство, американцы идут на отчаянные шаги. США выдвигают ультиматумы для трех десятков стран - те должны сделать выбор между Вашингтоном и Пекином в партнерстве в области ИИ.

Разделы:

В миреКитайСША

Теги:

ИИтехнологии
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