Немецкий полигон Графенвер стал экспериментальной площадкой для армии США - там испытали новую систему запуска ударных беспилотников.

Во время учений роботизированная наземная платформа за считанные секунды выпустила в небо 18 БПЛА. Беспилотники без помощи операторов выстроились в группу и провели согласованную атаку по цели. Параллельно американские военные протестировали еще одного робота с противотанковыми комплексами и дроны для постановки дымовых завес.

Главная цель разработок - научиться скрытно размещать и дистанционно запускать беспилотную технику, чтобы держать солдат подальше от линии огня. В Пентагоне подчеркивают важность быстрой адаптации к современным методам ведения боев.