Вашингтон без зазрения совести грабит собственных союзников по НАТО. Отставной полковник армии США Роберт Гамильтон в эфире PBS News признал, Соединенные Штаты начали изымать ракеты для комплексов Patriot, которые европейцы уже купили и полностью оплатили.

Пентагон экстренно перенаправляет дефицитное оружие на свои склады для восполнения критически истощенных запасов. За время войны с Ираном резервы американских ракет сократились более чем в 2,5 раза - с 2,3 тыс. до 800 штук.

Белому дому физически больше нечего передавать Киеву. При этом у самих стран Евросоюза запасы Patriot находятся на нулевом уровне, так как почти все доступное вооружение они отдали Украине еще в начале конфликта.