США начали операцию "Экономический изгой" против Ирана

США начинает операцию "Экономический изгой" против Ирана. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, Вашингтон намерен блокировать все источники доходов властей исламской республики, прежде всего пять жизненно важных для Тегерана каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологий, торговли золотом, а также авиационных и морских перевозок.

Кроме того, Вашингтон вводит вторичные санкции против порядка 60 физлиц, организаций и судов, связанных с Ираном. Под ограничения попали организации из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы. Эти рестрикции вступят в силу не сразу, однако в случае неповиновения компании будут фактически лишены доступа к американскому доллару.

Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп звонит мировым лидерам, требуя от них прекратить любое взаимодействие с исламской республикой.