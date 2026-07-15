США начали процесс выдачи Киеву лицензии на производство ракет для Patriot

США начали бюрократический процесс выдачи Киеву лицензии на производство ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщают украинские массмедиа, уточняя, что оформление бумаг займет несколько месяцев.

Военные эксперты охлаждают их пыл. Развернуть выпуск высокотехнологичных американских ракет на украинской территории в ближайшее время просто невозможно. На создание такой закрытой базы уйдут годы из-за критической зависимости от поставок редких комплектующих из США и запредельной сложности технологий, которыми Вашингтон делиться не спешит.

Кроме того, в условиях регулярных ударов по украинским военным объектам любое подобное предприятие станет мгновенной целью.