США намерены остановить поставки дизеля за рубеж на 90 дней

Топливный кризис толкает США к принятию чрезвычайных мер. Как сообщает издание Politico, власти страны в ближайшие дни намерены запретить экспорт дизельного топлива на 90 дней.

Эта мера может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Дело в том, что США поставляют на мировой рынок пятую часть всего продаваемого там дизеля.

Между тем, ситуация в ряде регионов планеты сложилась совершенно катастрофическая. В Бангладеш не хватает горючего на проведение посевных работ, а в Кении запасов дизеля хватит на 21 день - любая задержка с поставками станет национальной катастрофой.

Однако в самих США проблемы с горючим становятся все острее: средняя цена галлона по стране достигла 6,5 долларов. При этом настоящий апокалипсис может спровоцировать применение подписанного на днях Трампом закона об "адских санкциях".