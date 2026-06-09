Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

США нанесли массированные удары по территории Ирана

Очередная неспокойная ночь прошла на Ближнем Востоке. США нанесли массированные удары по территории Ирана.

Целями бомбардировок стали радары и системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива. В Пентагоне подчеркнули: эта атака стала ответом на уничтожение американского боевого вертолета "Апач".

Реакция Тегерана последовала незамедлительно. Он нанес удары по силам Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также ряду других американских военных объектов в регионе.

В КСИР предупредили о более жестких ответных мерах, если враждебность США продолжится. В свою очередь в Вашингтоне выразили надежду, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры. Якобы эти атаки должны послужить "предупредительным выстрелом" для Исламской Республики.

Разделы:

В миреБлижний ВостокСША

Теги:

Иранатакаконфликт на Ближнем Востоке