Очередная неспокойная ночь прошла на Ближнем Востоке. США нанесли массированные удары по территории Ирана.

Целями бомбардировок стали радары и системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива. В Пентагоне подчеркнули: эта атака стала ответом на уничтожение американского боевого вертолета "Апач".

Реакция Тегерана последовала незамедлительно. Он нанес удары по силам Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также ряду других американских военных объектов в регионе.