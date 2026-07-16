США нанесли новую волну ударов по военной и энергетической инфраструктуре Ирана

США нанесли новую серию масштабных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Ирана. В ночь на 16 июля атаке подверглись объекты вдоль берегов Ормузского пролива.

Как сообщает Пентагон, целью ударов было снижение военного потенциала Ирана для обеспечения объявленной американцами морской блокады.

Тегеран, в свою очередь, объявил, что теперь ведет против Соединенных Штатов "войну за существование" и произвел ряд ракетных пусков по целям США в странах Залива.

Несмотря на заявления Вашингтона об открытии Ормузского пролива, суда здесь по-прежнему редкость. По последним данным, за несколько последних суток приблизительно три десятка танкеров прошли этой водной артерией, но все они, похоже, были допущены сюда Ираном. Биржи в ожидании развития событий: цена барреля застыла на уровне 85 долларов.

Трамп заявил, что Тегеран вновь обращался к американцам с предложением заняться обсуждением мирной сделки, в Тегеране это категорически отрицают.