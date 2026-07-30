США нанесли удар по Ирану в ответ на обстрел американских объектов в странах Персидского залива

Американские военные вновь нанесли массированный удар по целям в Иране. Как заявляет Пентагон, атака стала ответом на обстрел объектов США в странах Персидского залива.

Особенно серьезными последствиями для американцев обернулся удар по их военной базе в Иордании: обломки ракет, по словам президента США Дональда Трампа, нанесли ощутимый ущерб на земле.

Дональд Трамп:

"Что я могу вам сказать. Меня проинформировали. Ситуация повторяется. Однако мы будем наносить им очень сильные удары, потому что теперь настала наша очередь. Они знают, что это неизбежно и просят нас этого не делать. Но, знаете ли, они пытались обстрелять нас прошлой ночью: в нас были выпущены пять ракет, летящих со скоростью 8,5 тыс. миль/ч. Все пять ракет были сбиты, но обстрел все равно имел место! Теперь наша очередь, и мы посмотрим, удастся ли нам в какой-то момент достичь соглашения. Но мы будем наносить им очень сильные удары!"

Накануне вечером также стало известно, что в египетском порту Дамиетта загорелся один из газовозов, принадлежащих США. Чей беспилотник атаковал, неизвестно.

Растут и потери США. Погибли 18 военных, ранены 64 офицера и 2 генерала.

На фоне неопределенности на Ближнем Востоке вновь выросла цена барреля нефти - сейчас она колеблется около 90 долларов. А на фондовом рынке капитализация так называемых "голубых фишек" - ведущих компаний США - рухнула сразу на 1 трлн долларов.