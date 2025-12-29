США нанесли удар по судну в Тихом океане

Двое мужчин, находившихся на борту, погибли. Удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков проводятся в рамках кампании давления Вашингтона на Венесуэлу. С той же целью США перебросили тысячу военнослужащих и авианосную ударную группу в Карибское море. Также проводится перехват нефтяных танкеров Каракаса.