США нанесли удары по иранским целям в Ормузе

Перемирие на Ближнем Востоке вновь со всей наглядностью показало свою хрупкость. Американское центральное командование объявило, что США нанесли ряд ударов по иранским целям. Были, как утверждается, уничтожены хранилища ракет и беспилотников по берегам Ормузского пролива.

Эта атака, утверждает Пентагон, стала ответом на недавний обстрел американского судна. Из Тегерана по поводу нынешних ударов уже прозвучало грозное заявление. Иранцы обещают, что очередное проявление агрессии не оставят без ответа.

Вспышка насилия наблюдается и в Бейруте. После многодневных ударов по Ливану Израиль все-таки заключил с "Хезболлой" соглашение о взаимном прекращении огня. Сторонники этой группировки считают договоренности несправедливыми и устроили на улицах Бейрута подлинные сражения с армией и полицией. Столкновения продолжались всю ночь.