Десантная группа ВМС США направляется на Ближний Восток. В ее составе три корабля, в том числе авианесущий.

На их бортах размещен 13-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 2,5 тыс. военнослужащих, а также две эскадрильи истребителей F-35B, конвертопланы, вертолеты и десантные катера.

На данный момент в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана развернуты две авианосные группы в сопровождении военных кораблей.

Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море. Еще два эсминца выполняют оперативные задачи в восточной части Средиземного моря.