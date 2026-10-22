США направляют на Ближний Восток третий авианосец и около 10 тыс. военных

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Вашингтон направляет в регион третий авианосец "Теодор Рузвельт" и около 10 тыс. военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, переброска сил происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ударов по Ирану уже к концу ноября 2026 года.

Новая ударная группа присоединится к двум авианосцам, которые уже несут дежурство в регионе, а также к амфибийной группе кораблей.

В результате общее число американских военных на Ближнем Востоке достигнет 50 тыс. человек.