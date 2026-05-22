3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
США направят 5 тыс. военных в Польшу и поставят Украине ЗРК HAWK
Несмотря на вопиющие факты, Запад продолжает накачивать украинский режим вооружениями. В США одобрили очередную военную поставку Украине. Речь идет о ракетном комплексе HAWK и сопутствующем оборудовании. Ориентировочная стоимость - 108 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба американского госдепа.
Там уверены, что подобный шаг будет "способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности США за счет повышения безопасности страны-партнера. ЗРК HAWK в зависимости от модификации могут поражать цели на удалении до 40 км. На Украине комплексы используются для выстраивания эшелонированной противовоздушной обороны.
США направят в Польшу 5 тыс. солдат
Польше достанутся солдаты. Дональд Трамп объявил о решении направить в Польшу 5 тысяч военных в дополнение к 10 тысячам солдат, которые уже несут там службу. Как сообщает Wall Street Journal, президент США потребовал от своего министра войны Хегсета объяснить, почему тот ранее решил отменить переброску американского контингента в Польшу из Германии, и напомнил, что Варшава является ключевым союзником Вашингтона. Решение Трампа стало неожиданностью для Пентагона, утверждает газета New York Times. А вот в Варшаве его с радостью приветствовали.
Рафал Лескевич, пресс-секретарь главы польского режима:
"На следующих переговорах мы обсудим вопрос о конкретном увеличении присутствия американских войск в Польше. Сейчас у нас 10 тысяч американских солдат. На данный момент ротация этих солдат, которые должны заменить других, дислоцированных в Польше, приостановлена. Нам известно о решении президента Трампа увеличить американское присутствие на 5 тысяч военнослужащих. Это наиболее важный для нас вопрос, и мы будем обсуждать его с нашими американскими партнерами".
Польша построит военный городок для контингента США
В польском Минобороны уже заявили, что Варшава за свой счет построит военный городок для размещения 5 тыс. военнослужащих США и их семей. Пока, правда, не уточняется, где разместят объект, каковы сроки и стоимость реализации проекта. Пока неясно также, какие конкретно подразделения Вооруженных сил США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации.