США не одобрили передачу Киеву ракет для Patriot

Защита неба Украины становится все более уязвимой. Администрация США не одобрила поставку Киеву ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Речь идет о доставке боеприпасов из третьих стран. Они поставляются за рубеж в соответствии с договором, согласно которому передача в третьи страны требует одобрения со стороны Вашингтона. Для Украины эти процедуры не выполнены.

Между тем Киев испытывает критический дефицит зенитных ракет-перехватчиков. Еще на прошлой неделе телекомпания CNN сообщила о том, что у Украины практически не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot. Кроме того, у ВСУ трудности из-за перебоев в работе сети Starlink.