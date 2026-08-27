В ночь на 27 августа в Ормузском проливе обстрелом был поврежден очередной танкер. Как сообщается, на судне вспыхнул сильный пожар, однако разлива нефти удалось избежать.

Этот инцидент может считаться яркой иллюстрацией к сообщениям американских СМИ. CNN, в частности, заявляет, что Ормузский пролив, вопреки утверждениям Вашингтона, по-прежнему контролируется иранской стороной.

Дональд Трамп заявил на днях, что эта водная артерия полностью открыта для судоходства: якобы береговые радиолокационные станции персов уничтожены и танкеры просто невидимы для иранских военных.

Однако, как сообщается, хотя американцы проводят через Ормуз суда с выключенными транспондерами, это далеко не всегда гарантирует безопасность. Судовладельцы же по-прежнему предпочитают согласовывать маршруты кораблей с иранской стороной.