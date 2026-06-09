3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
США не вернут в Литву своих военных, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском
Автор:Редакция news.by
Ультиматум Вашингтона: США не вернут солдат в Литву, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском.
По информации литовского портала Delfi, американская сторона неоднократно призывала Литву возобновить контакты с Беларусью для решения вопроса о транзите калийных удобрений. Однако Вильнюс проигнорировал эти рекомендации.
Как итог: в начале июня после завершения ротации более тысячи военнослужащих США вместе с тяжелой техникой покинули территорию балтийской республики.