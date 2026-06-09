Ультиматум Вашингтона: США не вернут солдат в Литву, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском.

По информации литовского портала Delfi, американская сторона неоднократно призывала Литву возобновить контакты с Беларусью для решения вопроса о транзите калийных удобрений. Однако Вильнюс проигнорировал эти рекомендации.