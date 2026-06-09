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США не вернут в Литву своих военных, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском

Ультиматум Вашингтона: США не вернут солдат в Литву, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском.

По информации литовского портала Delfi, американская сторона неоднократно призывала Литву возобновить контакты с Беларусью для решения вопроса о транзите калийных удобрений. Однако Вильнюс проигнорировал эти рекомендации.

Как итог: в начале июня после завершения ротации более тысячи военнослужащих США вместе с тяжелой техникой покинули территорию балтийской республики.

Разделы:

В миреЕвропаСША

Теги:

калийные удобренияСШАБеларусь-Литва