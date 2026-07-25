США обстреляли танкер в Оманском заливе

Американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, который пытался прорвать морскую блокаду Ирана, сообщает CNN. Экипаж получил предупреждения, но не подчинился. По информации иранского агентства Fars, при ударе погибли два члена экипажа судна.

Иранские СМИ также сообщили: йеменские хуситы нанесли удары по нескольким городам Саудовской Аравии с применением баллистических ракет и беспилотников. Информации о пострадавших и масштабах разрушений нет.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция атаковала военные объекты хуситов в провинции Ходейда в ответ на морскую блокаду со стороны группировки. По словам представителя альянса, сейчас все йеменские гавани открыты для навигации. Он также обвинил хуситов в отказе возобновить коммерческие рейсы из международного аэропорта Саны. Сообщается также о взрывах на йеменском острове в Красном море.

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