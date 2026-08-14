США обвинили 40 стран в содействии Китаю по обходу пошлин

Администрация США обвинила более 40 стран, включая Канаду, Мексику и Японию, в содействии Китаю по обходу американских пошлин.

Белый дом утверждает, Пекин использовал третьи государства с более низкими пошлинами для того, чтобы создать видимость происхождения своих товаров. Указывается, что китайские товары подвергались минимальной переработке, перемаркировке и переупаковке и затем экспортировались в США уже под другими наименованиями.