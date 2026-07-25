США определяют будущие действия в отношении Ирана

Президент США провел с главными советниками и членами администрации совещание на тему возможного усиления ударов по Ирану, сообщила "Нью-Йорк таймс". Встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе Трампа к конфликту. Ранее он заявил, что рассматривает нанесение массированного удара по иранской территории и допустил участие Израиля в возможной операции.

Также стало известно, что в Тегеране находятся члены делегации Омана для переговоров по Ормузскому проливу в рамках консультаций двусторонней ирано-оманской рабочей группы.

Ситуацию с судоходством в регионе обсудят и в Лондоне. Британия и США планируют проведение встречи на следующей неделе для решения вопросов, связанных с безопасностью в Ормузе. Как сообщает портал "Аксиос", во встрече примут участие министры обороны и военачальники из ряда стран.