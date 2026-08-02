США остановили удары по Ирану, вновь предлагая сделку

Трамп распорядился приостановить удары по Ирану. Хозяин Белого дома готов отдать приказ о прекращении боевых действий, если Тегеран пойдет на заключение сделки.

Обязательными условиями новых договоренностей является отказ иранцев от ядерной программы, обеспечение полной свободы судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Официальный Тегеран пока медлит с ответом. Между тем мирной инициативе Трампа предшествовало резкое нагнетание ситуации в регионе: американские СМИ сообщили, что Пентагону отдан приказ о двухнедельной полномасштабной воздушной операции против Ирана, а гражданам США настоятельно рекомендовали покинуть страны Залива. По некоторым данным, к операции должен присоединиться также Израиль.