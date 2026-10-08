США отказались от миссии ОБСЕ на выборах

Администрация Трампа впервые за 25 лет отказалась пригласить наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы 2026 года. Организация осуществляет мониторинг за всеми федеральными выборами в США с 2002 года.

В Госдепе опасаются постороннего влияния на голосование. Следить за процессом изнутри, как ожидается, будут сотрудники Минюста США.

В самой организации выразили сожаление и напомнили, что страны-участницы добровольно взяли на себя обязательство приглашать наблюдателей, и отказ Вашингтона этому требованию противоречит.