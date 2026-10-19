США отказались от наблюдателей ОБСЕ на выборах из-за сомнений в объективности Организации

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Соединенные Штаты отказались приглашать наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы. Это решение присоединяется к аналогичным шагам Беларуси и России, формируя своеобразный клуб стран, сомневающихся в объективности Организации.

Отмечается, что ОБСЕ давно замечена в ангажированности, а ее отчеты зачастую пишутся до завершения выборов. В США же избирательная система настолько децентрализована, что международное наблюдение просто не вписывается в традиции отдельных штатов. О том, почему администрация Трампа опасается манипуляций и как ОБСЕ дискредитировала институт международного наблюдения, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

ОБСЕ давно утратила объективность. Одни и те же процессы в разных странах оцениваются по-разному, а миссии приезжают с заранее готовыми решениями. "В белорусских СМИ широко освещалось, когда за несколько дней до выборов уже были написаны тезисные решения и оценки. Организация вгоняет себя в глубокое состояние кризиса. Анализ выборов в США - сложнейший процесс, не централизованный, опирается на традиции и правовую систему отдельных штатов. Под большим вопросом может ли ОБСЕ обеспечить объективность оценки", - пояснил эксперт.

Он отметил, что чем дальше вглубь США от северо-востока с их международной повесткой, тем меньше понимания и восприятия международных наблюдателей. Методика и репрезентативность ОБСЕ были сильно преувеличены.

Отказ США - защитная реакция. В 2024 году Вашингтон критиковал Россию за отсутствие ОБСЕ на выборах, а теперь сам отказывается от присутствия Организации. "Есть основания не доверять ОБСЕ. Это не элемент силы, а элемент манипуляции, которую опасается администрация Трампа. Предстоящие выборы - политическое побоище, борьба за власть. Обе партии вооружились юристами. Трамп опасается, что заангажированное решение ОБСЕ в дальнейшем будет использоваться как манипуляция в судебных разборках", - подчеркнул Дмитрий Швайба.

Эксперт отметил, что если внимательно читать отчеты ОБСЕ за десятилетия, выяснится, что международного избирательного права попросту нет. "ОБСЕ дискредитировала этот институт сама. На бумагу положено, что международное избирательное право, на которое можно опереться, отсутствует. Опираться можно только на традиции и ментальный запрос своего народа", - заявил Дмитрий Швайба.

Кризис институтов неизбежен. Количество проблем растет быстрее, чем формируются механизмы их решения. "Это приведет к перезагрузке и написанию новых международных правил, которые будут соответствовать происходящему. У нас была Лига наций, есть ООН, но нарастающие проблемы формируют запрос на новую конструкцию. Насколько эффективно и объективно ее можно создать - главная проблема текущего времени", - резюмировал эксперт.