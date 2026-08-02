Соединенные Штаты решили отказаться от руководства Группой содействия безопасности Украины, сообщает издание Politico.

В течение года американцев заменит представитель другой страны НАТО. Группа по безопасности Украины была создана под эгидой Североатлантического альянса для координации помощи Киеву. Однако теперь американцы все более демонстративно отстраняются от участия, прямого или косвенного, в конфликте в Украине.

Отказ от руководства группой по безопасности означает, что все заботы и, главное, все расходы по финансированию ВСУ теперь лягут на плечи европейских членов НАТО. Конечно, Соединенные Штаты будут готовы продавать им оружие, но только за деньги. Война для Вашингтона окончательно превращается в бизнес.