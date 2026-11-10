США отказываются впредь поддерживать оборону Европы

Вашингтон все дальше дистанцируется от Брюсселя. США заявили о завершении эпохи субсидирования обороны Европы. По словам главы Пентагона, США меняют подходы, которыми руководствовались на протяжении последних 80 лет: пересматриваются принципы сотрудничества с европейскими союзниками, есть намерение отказаться от прежней модели их поддержки.

Теперь европейским партнерам предстоит взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности в своем регионе.