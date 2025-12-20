США отменили запрет на использование противопехотных мин

Вашингтон отменяет запрет, введенный Джо Байденом, на использование войсками противопехотных мин. Об этом сообщает "Вашингтон пост" со ссылкой на документ, подписанный главой Пентагона.

В документе отмечается, что решение приумножит силу американских военных "в одной из самых опасных ситуаций в области безопасности в истории".