США отменили запрет на использование противопехотных мин

Вашингтон отменяет запрет, введенный Джо Байденом, на использование войсками противопехотных мин. Об этом сообщает "Вашингтон пост" со ссылкой на документ, подписанный главой Пентагона.

В документе отмечается, что решение приумножит силу американских военных "в одной из самых опасных ситуаций в области безопасности в истории".

Военный министр США призвал разработать новую политику Вашингтона в отношении противопехотных мин в течение 90 дней.

