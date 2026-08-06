США перебросили несколько термоядерных бомб на британскую базу Лейкенхит

Краткий пересказ от ИИ

Сразу несколько термоядерных бомб Б61-12 были переброшены из Соединенных Штатов на британскую базу Лейкенхит.



Одна из международных антивоенных организаций установила, что доставку осуществил транспортный самолет ВВС США: машина приземлилась в Соединенном Королевстве 25 июля текущего года. Официальных уведомлений со стороны США в этой связи не было.

Между тем Лейкенхит еще со времен холодной войны рассматривалась в качестве базы, с которой американская авиация, в соответствии со стратегическими планами, должна будет наносить ядерные удары по европейской части России. В последнее время активно обсуждалась также возможность использования аэродрома Лейкенхит для бомбардировок Ирана, в том числе, допускали эксперты, и с применением ядерного оружия.

Переброска нескольких дополнительных боеголовок в Британию вряд ли случайна. Вопрос лишь в том, насколько далеко идущими являются планы, связанные с их использованием в ходе нынешнего ближневосточного кризиса.