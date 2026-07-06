Дополнительные американские войска прибудут в Польшу в течение трех месяцев, информирует газета DGP. Глава польского Бюро нацбезопасности ранее вернулся из Пентагона и с гордостью нарек страну "образцовым союзником" Вашингтона.

На деле же это выглядит как готовность платить и подчиняться по первому зову. Теперь окружение Кароля Навроцкого надеется выбить постоянную военную базу, решение о которой ожидается в течение 6-12 месяцев.

Пока местные власти гонятся за статусом "лучшего ученика" США, польский суверенитет все больше превращается в удобную площадку для чужих военных игр.