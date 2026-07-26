США перестали наносить новые удары по Ирану

Первая мирная ночь в Иране после 13 суток бомбардировок. Президент США впервые почти за две недели запретил американским военным наносить новые удары по Исламской Республике.

о данным Axios, накануне военные представили ему очередной список целей, но Трамп не одобрил операцию. При этом американское командование продолжает готовить варианты возобновления масштабных боевых действий. Трамп заявил: США могут продолжить или усилить удары, однако "более разумной стратегией" станет заключение сделки с Тегераном.

О причинах смены тактики пишет The New York Times: все дело в риске истощения ракет Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке. Также издание отмечает: Вашингтон обеспокоен перспективой расширения конфликта и осложнением отношений с союзниками в Персидском заливе.

От своих целей Вашингтон отказываться не намерен. В Белом доме изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов. В операции, которую уже называют самой сложной в истории, могут задействовать тысячи военнослужащих сухопутных войск.