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США планируют лишить Европу своего вооружения
Вашингтон планирует радикально сократить военное содействие Евросоюзу.
По данным Bloomberg, США практически полностью выведут свои разведывательные и ударные беспилотники с территории объединения.
В условиях первоочередной важности дронов в современной армии это решение нанесет невосполнимые потери вооруженным силам ЕС.
Кроме того, предполагается наполовину урезать число стратегических бомбардировщиков, а также отозвать из европейской зоны до 50 % боевых кораблей, включая подводные лодки и авианосцы.
В кулуарах НАТО признают, что подобные шаги Белого дома ставят под угрозу возможности ведения долгосрочных операций. На этом фоне европейские столицы срочно ищут способы восполнить дефицит вооружений собственными силами, однако эксперты считают, что быстро компенсировать потерю американского потенциала ЕС не способен.