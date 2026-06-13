США планируют лишить Европу своего вооружения

Вашингтон планирует радикально сократить военное содействие Евросоюзу.

По данным Bloomberg, США практически полностью выведут свои разведывательные и ударные беспилотники с территории объединения.

В условиях первоочередной важности дронов в современной армии это решение нанесет невосполнимые потери вооруженным силам ЕС.

Кроме того, предполагается наполовину урезать число стратегических бомбардировщиков, а также отозвать из европейской зоны до 50 % боевых кораблей, включая подводные лодки и авианосцы.