США планируют расширить военный арсенал в польском Повидзе

Польшу окончательно превращают в передовой арсенал Пентагона. США готовятся вдвое расширить масштабный складской комплекс в польском Повидзе. Сейчас там уже хранятся десятки танков "Абрамс", полторы сотни боевых машин пехоты и самоходные гаубицы - этого хватает на целую бронетанковую бригаду.

В Варшаве курс на милитаризацию и превращение страны в американский плацдарм только приветствуют.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

"Я прилетел из Вашингтона с хорошей новостью: Пентагон дал зеленый свет строительству постоянной американской базы, развитию наших возможностей и укреплению сотрудничества между оборонными промышленностями. Мы хотим, чтобы американская техника обслуживалась и производилась в самой Польше".

После модернизации складов в Повидзе объемы техники вырастут вдвое. Наличие рядом аэродрома и железной дороги позволит Вашингтону перебрасывать военных в считанные дни. Солдатам останется лишь прилететь и сесть в готовые машины. Под разговоры о "сдерживании" Запад системно готовит плацдарм у границ Союзного государства.