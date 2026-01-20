США планируют сократить участие в десятках структур НАТО

США планируют существенно сократить участие почти в 30 структурах НАТО. Решение, по данным The Washington Post, затронет американских военнослужащих в консультативных группах, центрах передового опыта и других механизмах альянса.

Европейские союзники Штатов воспринимают такой шаг как сигнал дальнейшего снижения американских обязательств по коллективной обороне, и это происходит на фоне растущей напряженности в трансатлантических отношениях.

К слову, это уже не первый подобный демарш администрации Трампа: ранее сообщалось о выводе части американских войск из Румынии и ограничении помощи со стороны США странам Восточного фланга НАТО.