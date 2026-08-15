США пока не будут применять военную силу против Кубы

США откладывают вариант военного вторжения на Кубу. Как сообщает агентство Bloomberg, администрация Трампа смещает фокус на усиление экономического и санкционного давления.



По данным источников, Белый дом хочет избежать отправки американских войск, поскольку польза от потенциальных ударов по острову не очевидна.

Цель Вашингтона - принудить Гавану к переговорам. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности этой стратегии, напоминая о провале предыдущих санкций. Собеседники агентства подчеркивают: если экономический прессинг не сработает, военный сценарий могут вернуть в повестку дня.