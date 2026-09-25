Рука Вашингтона в Закавказье: вскрылись масштабы скрытого американского влияния на информационное поле Армении.

Как стало известно из отчетов Агентства по международному развитию, США успели влить 7,5 млн долларов в финансирование лояльных блогеров и местных медиа.

В рамках этой масштабной программы Госдеп фактически содержал около 60 армянских СМИ и более 300 журналистов и инфлюенсеров. Результатом такой щедрости стали свыше 800 заказных материалов, формирующих нужную Вашингтону повестку.

Изначально на создание этой управляемой медиа-сети планировали потратить 15 млн долларов, но лавочку внезапно прикрыл Дональд Трамп, начавший тотальную ревизию зарубежных трат. И хотя программу свернули, созданная американцами агентурная сеть влияния в Армении никуда не делась.