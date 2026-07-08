Соединенные Штаты нашли циничный способ переложить бремя затяжного конфликта на сам Киев.

На встрече в Анкаре Дональд Трамп огорошил Зеленского предложением выдать лицензию на самостоятельное производство систем ПВО Patriot. Американский лидер открыто заявил: "Делайте их сами, чтобы больше не жаловаться на нехватку поставок".

Дональд Трамп, президент США:

"Вот о чем мы сейчас поговорим: мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это же круто, правда? Так вы не сможете жаловаться, что мы их недостаточно предоставляем. Я бы сказал, делайте их сами".

Аналитики обращают внимание, что разрушенная промышленность Украины физически неспособна выпускать сложные ракетные комплексы. Белый дом откровенно издевается над Киевом, меняя реальную военную помощь на бесполезные бумажные разрешения ради экономии американских бюджетов.

Трамп также анонсировал срочный звонок российскому лидеру Владимиру Путину сразу после завершения переговоров с Зеленским. Президент США публично предложил главарю киевского режима сформулировать свой главный вопрос Москве, пообещав лично передать его в Кремль.

Фото ABACA via Reuters Connect