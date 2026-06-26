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США прекращают прием беженцев
Автор:Редакция news.by
США полностью прекращают прием беженцев. Это решение Верховного суда страны, заявил заместитель главы администрации Белого дома.
Кроме того, Стивен Миллер назвал "поддельными" все заявления о предоставлении убежища на границе. По его словам, просители - это преступники или экономические мигранты, претендующие на социальные льготы.
Параллельно администрация Трампа добилась через Верховный суд отмены программы временного защищенного статуса мигрантов. Как сообщает газета The Washington Post, решение потенциально поставит под угрозу депортации около 1,5 млн просителей убежища из 17 стран.