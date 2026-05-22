3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
США приостанавливают участие в переговорах по Украине
Трехсторонние переговоры США, России и Украины сейчас не ведутся. Об этом сообщил госсекретарь США Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге.
При этом политик заявил, что Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию в Украине, которые никуда не ведут, и готовы вернуться в процесс, если ситуация изменится.
Марко Рубио, госсекретарь США:
"Эта война может завершиться только путем переговоров. Она не закончится военной победой одной из сторон - по крайней мере, в традиционном понимании. Президент США крайне заинтересован в том, чтобы Вашингтон сыграл в этом процессе свою роль. В последние несколько месяцев мы чувствовали, что прогресса не было, но, возможно, динамика изменится. И если это произойдет, мы готовы сыграть любую конструктивную роль, какую сможем".
Рубио также добавил, что Вашингтон готов приветствовать решение любой страны взять на себя роль переговорщика. Напомним, с начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля 2026 года.