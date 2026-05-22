США приостанавливают участие в переговорах по Украине

Трехсторонние переговоры США, России и Украины сейчас не ведутся. Об этом сообщил госсекретарь США Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге.



При этом политик заявил, что Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию в Украине, которые никуда не ведут, и готовы вернуться в процесс, если ситуация изменится.

Марко Рубио, госсекретарь США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e949d5-1f29-4d82-a3cf-05a7225f61cc/conversions/3bb69372-a236-44b3-8da5-d019bd9914f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e949d5-1f29-4d82-a3cf-05a7225f61cc/conversions/3bb69372-a236-44b3-8da5-d019bd9914f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e949d5-1f29-4d82-a3cf-05a7225f61cc/conversions/3bb69372-a236-44b3-8da5-d019bd9914f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e949d5-1f29-4d82-a3cf-05a7225f61cc/conversions/3bb69372-a236-44b3-8da5-d019bd9914f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Эта война может завершиться только путем переговоров. Она не закончится военной победой одной из сторон - по крайней мере, в традиционном понимании. Президент США крайне заинтересован в том, чтобы Вашингтон сыграл в этом процессе свою роль. В последние несколько месяцев мы чувствовали, что прогресса не было, но, возможно, динамика изменится. И если это произойдет, мы готовы сыграть любую конструктивную роль, какую сможем".