США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Об этом пишет газета "Гардиан".

Процесс отложен на время глобального учебного мероприятия. Консульских сотрудников будут обучать отсеивать заявителей, которые потенциально могут претендовать на американские госпособия.

В публикации отмечается: решение Госдепартамента является частью жестких мер Трампа в отношении как законной, так и нелегальной иммиграции.