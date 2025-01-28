США приостановили программу помощи беженцам из Украины

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Служба гражданства и иммиграции США объявила об остановке программы для беженцев из Украины. Заявки на получение финансирования больше не принимают, пишет mlyn.by.
Уточняется, что прием соответствующих форм остановлен в связи с указом от 20 января 2025 года "Об обеспечении безопасности наших границ".
"В соответствии с исполнительным указом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-заявления для поддержки и декларации о финансовой поддержке", - говорится в сообщении ведомства.