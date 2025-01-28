США приостановили программу помощи беженцам из Украины

Служба гражданства и иммиграции США объявила об остановке программы для беженцев из Украины. Заявки на получение финансирования больше не принимают, пишет mlyn.by.

Уточняется, что прием соответствующих форм остановлен в связи с указом от 20 января 2025 года "Об обеспечении безопасности наших границ".