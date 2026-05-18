США приостановят нефтяные санкции против Ирана

США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной команде. Агентство отмечает, что мера носит временный характер, а Тегеран требует отмены всех американских санкций против Ирана.

Ранее в МИД Ирана заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с США. Известно, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если Трамп отдаст приказ возобновить атаки.