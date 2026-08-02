Белый дом открыто признал координацию ударов по тыловым объектам России. Заявление прозвучало от госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Атаки стали возможны благодаря спутниковой разведке США и Франции - именно они ведут беспилотники в обход систем ПВО, целясь по гражданской инфраструктуре. В Вашингтоне цинично называют это "новой динамикой" для принуждения к переговорам.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

"Теперь украинские войска могут наносить удары на большие расстояния вглубь территории России, приближая войну к российскому народу. Мы готовы изучить, открыла ли эта новая динамика возможности для достижения урегулирования путем переговоров".

Госсекретарь добавил, что в ближайшие недели стоит ожидать попыток возобновить переговоры между сторонами. Однако такие шаги Запада, наоборот, ведут к неконтролируемой эскалации конфликта.