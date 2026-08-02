США признали координацию ударов ВСУ по России
Белый дом открыто признал координацию ударов по тыловым объектам России. Заявление прозвучало от госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Атаки стали возможны благодаря спутниковой разведке США и Франции - именно они ведут беспилотники в обход систем ПВО, целясь по гражданской инфраструктуре. В Вашингтоне цинично называют это "новой динамикой" для принуждения к переговорам.
Марко Рубио, государственный секретарь США:
"Теперь украинские войска могут наносить удары на большие расстояния вглубь территории России, приближая войну к российскому народу. Мы готовы изучить, открыла ли эта новая динамика возможности для достижения урегулирования путем переговоров".
Госсекретарь добавил, что в ближайшие недели стоит ожидать попыток возобновить переговоры между сторонами. Однако такие шаги Запада, наоборот, ведут к неконтролируемой эскалации конфликта.